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Trabzon'da belediye otobüsü şarampole yuvarlandı

Trabzon'da belediye otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Giriş: 04.05.2023 - 19:18 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzon'da belediye otobüsü şarampole yuvarlandı
Belediye otobüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 20 yaralı
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AA

Akçaabat ilçesine bağlı Dörtyol mevkisinde, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait otobüs şarampole yuvarlandı.

Çok sayıda yaralı olduğu öğrenilen kaza yerine ambulanslar sevk edildi.

Vali İsmail Ustaoğlu, olay yerinde gazetecilere, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin köylere, mahallelere sefer yapan otobüsünün devrilmesi sonucu kaza meydana geldiğini söyledi.

Tek taraflı kazanın nedeninin yapılacak teknik incelemeden sonra ortaya çıkacağını belirten Ustaoğlu, "Şu ana kadar olay yerinde 3 vatandaşımız, 2 kadın, 1 erkek, şimdi gelen bilgiye göre de hastanede 1 kız çocuğumuzun vefat ettiğini öğrendik. Toplam 4 vefatımız şu an mevcut. Yaralılarımızın intikalleri hastanelere yapıldı, bir kısım hafif olanların olay yerinde ilk müdahaleleri yapılıyor. Şu ana kadar hastanelere 20 yaralının intikali sağlandı." dedi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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