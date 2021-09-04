Trabzon'da bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Çimenli ve Yeşilköy mahalleleri sınırları içerisinde bulunan özel mülkiyete konu taşınmazların, bölgede ihtiyaç duyulan sosyal konut projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kararda, kamulaştırılacak alanın sınır ve koordinatları da yer aldı.