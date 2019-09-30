Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Hacıkasım Mahallesi'nde 22 Eylül'de çocukluğunun geçtiği mahalleye giden avukat Selim Burak Özdemir, gürültü yaptıkları gerekçesiyle S.Ö. ve S.K. adlı iki arkadaşının bekçilerle tartıştığını gördü. Sorun yaşanmaması için arkadaşlarını aracıyla evine gönderen Özdemir, bir başka arkadaşının dükkanının önünde oturdu. Bu sırada evlerine giden 2 kişi yeniden olay yerine dönünce bekçilerle karşılaştı. Çıkan tartışma üzerine avukat Özdemir, kendini tanıtarak araya girmek istedi.

HASTANE ÖNCESİ SAVCININ EVİNE...

İddiaya göre, bu sırada bekçilerden biri "Alın şunu gözaltına" diye bağırdı. Yere yatırılıp ters kelepçe takılan avukat Özdemir ve 2 kişi karakola getirildi. Alkol testi için karakola trafik ekibi çağrıldı. Bunu kabul etmeyen avukat Özdemir, rapor almak üzere hastaneye gitmek istediğini söyledi. Hastaneye götürüleceği belirtilerek, araca bindirilen avukat, savcının evine götürüldü. Bu yolculuğu cep telefonuyla kayıt altına alan avukat Özdemir hakkında alkol testi için zorla kan alınmasına karar verildi. Savcının evinin önünde polis aracında bekleyen avukat Özdemir, daha sonra getirildiği hastanede kanını vermeyeceğini, kanunda böyle bir uygulamanın olmadığın söyledi. Bunun üzerine kanı alınmadı. Özdemir, hastaneden rapor aldı.

"OLAY GÖRÜNTÜLERİNİN TAMAMI ALINMAMIŞ"

Gözaltına alınan S.Ö. ve S.K. ise polisler ve bekçilerin kendilerini yerde dövdüğünü söyledi. S.Ö. ve S.K.'nın alınan doktor raporunda yüzlerinde ve vücutlarının birçok yerinde darp izi tespit edildi. Gözaltına alınan S.Ö., "Olay yeri tespit tutanağında sadece bir işyerinin bir kamerasının görüntüleri var. Diğer kamera görüntüsünde hem benim dövüldüğüm hem de avukat beyin yere yatırıldığı ve ters kelepçe takıldığı görülmektedir. Bunlar tutanağa yansıtılmadı. Bu olayın görgü tanığı vardır. Bu hususta herhangi bir araştırma yapılmadı" dedi. Bekçi ve polisleri şikayet ettiğini belirten avukat Özdemir, HSK'ya suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

TRABZON BAROSU KINADI

Trabzon Barosu, avukat Selim Burak Özdemir'in ters kelepçe ile gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Kınama mesajı yayımlayan Trabzon Barosu şu ifadeleri kullandı: "Trabzon Barosu üyemiz avukat Selim Burak Özdemir'in hukuka aykırılık oluşturan bir seri davranışla, ters kelepçe takılarak, darp edilerek gözaltına alınmasını ve gözaltında tutulmasını kınıyoruz. Meslektaşımıza yapılan bu haksız ve hukuka aykırı tutum ve davranışları kabul etmemiz mümkün değildir. Trabzon Barosu olarak, hukuka aykırı eylemleriyle bu hukuksuz sürece katılan bekçiler, emniyet görevlileri ve ilgili savcı hakkında gerekli idari ve hukuki işlemlerin yapılması ve cezalandırılmaları için sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."