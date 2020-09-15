Trabzon'da aracı arızalanan sürücü yardım eden polislere teşekkür etti

Alınan bilgiye göre, Sinop'tan Trabzon'a dönen Okan İsmailoğlu'nun kullandığı otomobilin motorunda, Beşikdüzü ilçesine girdiği sırada arıza meydana geldi.

Gece olduğu için motor ustası bulamayan İsmailoğlu, bölgede uygulama yapan polis ekiplerinin yanına giderek yardım istedi.

Polislerin müdahalesi sonucu aracını çalıştıran İsmailoğlu, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşarak Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.