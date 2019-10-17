Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'da T.A. ve arkadaşı S.E., sahilde alkol almaya başladı. Bir süre birlikte alkol alan iki arkadaştan T.A., aldığı alkolün etkisiyle sızdı. İddiaya göre S.E. arkadaşının cebindeki 250 lira parasını, cüzdanı ve telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı. S.E., arkadaşının iki kredi kartından 9 bin 250 lira çekti. Saat 05:00 sıralarında uyanan T.A., cüzdanı ve telefonunun olmadığını fark etti. Evine dönen T.A., arkadaşını aradı. Arkadaşına ulaşamayan T.A. kredi kartından para çekildiğini öğrendi. Kredi kartlarını iptal eden T.A. soluğu polis merkezinde aldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Polise başından geçenleri anlatan T.A., arkadaşından şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan S.E. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, T.A.'nın kendisine para verdiğini ve uyuşturucu almasını istediğini söyledi. Tanıkların da ifadesini alan polis, hazırladığı dosyayı savcılığa gönderdi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.