Trabzon'da 42 gün geçmesine rağmen 2. doz aşısı için başvurmayan 38 bin 952 kişiye çağrı

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trabzon'da 1. doz aşısı yapılmış, aşı yapılış tarihinden itibaren 42 günden fazla gün geçmesine rağmen 2. doz aşısını yaptırmayan 38 bin 952 kişi bulunduğunu belirtti.

Usta, "Hastanelerimizdeki hastalarımızın ise yaklaşık yüzde 45'i aşı programına uymayanlardan oluşmakta. Aşı için gelmenizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.