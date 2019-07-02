Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik Mardin adli makamlarınca yürütülen soruşturma kapsamında Trabzon'da görevli polis memuru H.Ş. gözaltına alındı. Ayrıca, ByLock kullanıcısı olduğu ve Bank Asya'da hesabı bulunduğu tespit edilen ev hanımı S.K. de yakalandı.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.