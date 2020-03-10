DHA

Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesi'nde Çapan ve Değirmencik mevkiinde akşam saatlerinde henüz bilinemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine ilçeye, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Ekipler vatandaşların da yardımıyla yangınlara müdahale ediyor. Yerleşim yerlerine uzak olan alevlerin, ormanlık alanda örtü yangını olarak sürdüğü belirtildi. Ekipler yangınları kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

Karadeniz Bölgesi'nde, Aralık ayında 3 günde 85 noktada çıkan orman yangınlarında, 21 ev yandı, yaklaşık 280 hektar orman ve tarım arazisinin zarar gördü. Yangınların yakılan anız nedeniyle çıktığı ve rüzgarın etkisiyle yayıldığının belirlenmesi üzerine 7 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştı.