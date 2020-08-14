Trabzon'da 130 milyon liralık içme suyu projesinde ilk kazma vuruldu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar ilçesinin 565 kilometrelik içme suyu şebekesini sil baştan yenileyecek projede çalışmaların Beşirli Mahallesi'ndeki iki alanda başladığı belirtildi.
Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak 130 milyon lira kaynakla, Doğu Karadeniz'in en büyük nüfusa sahip ilçesi Ortahisar'ın ihtiyaca cevap verme noktasında eksik kalan 565 kilometrelik içme suyu şebekesinin yenileneceği aktarıldı.
Proje kapsamında 25 bin 900 abone bağlantısı yapılacağına işaret eden açıklamada, 259 kilometre abone bağlantı borusu, 16 akış ölçme odası, 96 basınç düşürme vana odası, 7 bakiye klor ölçüm odası, yatay delgi ile 253 metre kara yolu geçişi, 477 metre askıda köprü geçişi ve 1312 yangın musluğunun inşa edileceği kaydedildi.
Ayrıca 30 içme suyu deposu yapılacağı, 22 deponun ise onarılarak hizmete açılacağı vurgulandı.
İlçedeki tüm içme suyu hatlarının yenileneceği proje çerçevesinde, altyapıda da büyük bir dönüşüm yaşanacağı, ihtiyaç olan yerlerde ayrıca yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yapılacağı bildirildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatı üzerine bu hatların yanı sıra elektrik ve telekomünikasyon hatlarının da döşenebileceği kanallar yapılacağı aktarılan açıklamada, böylece Ortahisar genelinde sürekli tekrarlanan kazı çalışmalarının önüne geçileceğine dikkat çekildi.
Yıl sonuna kadar 1 ve 2 Nolu Beşirli, Karşıyaka, Üniversite ile 2 Nolu Bostancı mahallelerinde yürütülecek çalışmalar kapsamında toplamda 94 bin 786 metre içme suyu hattı yapılmasının planlandığının altı çizildi.
Projenin 2021 planlamasında ise Meydan bölgesi ile Pelitli ve Konaklar mahallelerinde 81 bin 178 metrelik içme suyu hattının yenilenmesinin yer aldığı belirtilerek, çalışmaların 2023 sonuna kadar bitirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.
- "Trabzon'un altyapısını yenileme adına fırsat olarak görüyoruz"
Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'nun şu ifadelerine de yer verildi:
"Tarihi bir projeyi hayata geçirmek adına ilk kazma vuruldu. Sadece dev bir içme suyu projesini hayata geçirmiyoruz, aynı zamanda biz bu projeyi Trabzon'un mevcut altyapısını bütünüyle yenileme adına bir fırsat olarak görüyoruz. Proje tamamlandığında Ortahisar ilçemizin içme suyunun daha kaliteli hale gelmesinin yanında kanalizasyon ve yağmur suyu anlamında da bir sorunu kalmayacak."
Zorluoğlu, içme suyu hat kanallarının yanında ek bir kanal açılıp elektrik ve telekomünikasyon firmalarının kullanımına sunulacağını vurgulayarak, böylece içme suyu, kanalizasyon ve diğer altyapı sorunlarını bütüncül olarak çözeceklerini aktardı.
Başkan Zorluoğlu, şehrin merkezine uzun yıllar hizmet edecek projenin Trabzon'a hayırlı olmasını diledi.
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