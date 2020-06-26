Trabzon'da "12. Uluslararası Sanat Günleri", Kovid-19 nedeniyle 2021 yılına ertelendi

AA

Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon Sanatevi'nin kentin en büyük sanat kurumu olarak, kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sağladığını belirtti.

Trabzon Sanatevi'nin yıl içinde onlarca etkinliğin gerçekleşmesine öncülük ve ev sahipliği yaptığını vurgulayan Taç, bunlardan en önemlisinin de Uluslararası Sanat Günleri olduğunu anımsattı.

Taç, Uluslararası Sanat Günleri'nin birçok sanat disiplininden sanatçıların ve sanat gruplarının yerelden, yurt içinden ve yurt dışından katılım sağladığı günlere yayılan bir organizasyon olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, ön görüşmelerin yapılmaya çalışıldığı bu günlerde, sanatçıların Kovid-19 salgını nedeniyle katılım konusunda endişe gösterdikleri ve kararsız kaldıkları görülmektedir. Katılım sağlayacak sanatçıların böyle bir yaklaşım gösterdikleri noktada, etkinliklerin yapılacağı kapalı salonların da aynı hassasiyeti gösteren sanatseverler tarafından tercih edilmeyeceği anlaşılmıştır. Buradan hareketle, 15-18 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan 12. Uluslararası Sanat Günleri, Trabzon Sanatevi yönetim ve yürütme kurulu kararıyla, tarihleri ilerleyen zamanda belirlenmek üzere 2021 yılına ertelenmiştir."