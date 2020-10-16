Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sahte ve kaçak içki satışının önlenmesi amacıyla şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 10 litre etil alkol, 6 şişe çeşitli markalarda kaçak içki ve 16 boş pet şişe ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.