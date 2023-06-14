Trabzon Çal Mağarası girişlere kapatıldı!

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Çal Mağarası, debisi yükselen şelale sebebiyle girişe kapatıldı.

Deniz seviyesinden 1050 metre yüksekte bulunan, içerisindeki sarkıt, dikit, dere, şelale ve göletleriyle dikkati çeken Çal Mağarası'nın üst kesimindeki şelale ile yolun alt kesimindeki derenin debisi sağanak sebebiyle yükseldi.

Akış hızı artan şelalenin suları, mağaraya ulaşımın sağlandığı yola taştı. Mağarada görevli personelin, suyun yükselmeye başlayacağı anlaşılınca güvenlik önlemi alarak turistleri tahliye etmesi sayesinde olumsuzluk yaşanmadı.

Yol güzergahında büyük su birikintileri oluşurken, şelalenin debisi eski seviyeye gelene kadar mağara girişlere kapatıldı.