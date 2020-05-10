Trabzon Büyükşehir Belediyesinden mahallelerde ramazan etkinlikleri

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince mahallelerde ramazan etkinlikleri gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla Yalı, Beşirli, Yenimahalle, Fatih, Gülbaharhatun, Soğuksu, 1-2-3 No'lu Erdoğdu ve Bahçecik mahalleleri ile Huzurevi yeni yerleşkesi önünde belediyenin mehter takımı konser verdi.
Ayrıca Hacivat-Karagöz, Nasreddin Hoca ve Karakaçan, İbiş-Aşuk-Maşuk gösterilerinin sergilendiği belirtilen açıklamada, vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlamasında 2 gün boyunca gerçekleştirilen etkinlikleri, balkonları ve pencerelerinden izlediği ve ilgi gösterdiği aktarıldı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Zorluoğlu, bu yıl birlik ve beraberliği pekiştirecek kapsamlı ramazan etkinlikleri düzenlemek istediklerini ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu planları ertelemek durumunda kaldıklarını belirtti.
Evlerindeki vatandaşlara moral vermek ve bir nebze de olsa güzel vakit geçirmelerini sağlamak için bu süreçte çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlatan Zorluoğlu, şunları kaydetti:
"Etkinliklerimizi balkonlarından ve pencerelerinden izleyen halkımızın uygulamamızdan memnun kaldığını görmemiz bizleri ayrıca mutlu etti. Bu mübarek ayda zor günleri aşmak için dua ederek ve belirlenen kurallara uyarak herkesin bir arada olduğu güzel günlere kavuşacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki sene daha kapsamlı ramazan etkinliklerimizde buluşmayı gönülden diliyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!