Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerFutbolTrabzon Barosu’ndan Gümüşdağ hakkında suç duyurusu

Trabzon Barosu’ndan Göksel Gümüşdağ hakkında suç duyurusu

Trabzon Barosu, Trabzon'daki yerel gazeteledeki haberler üzerine Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Başkanvekili Mehmet Baykan, MHK üyeleri Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen, Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı, PFDK Başkanı Aytaç Yüksel ve TFF Temsilciler ve Gözlemciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı hakkında örgüt kurmak ve 6222 sayılı yasaya muhalefet etmek suçlarından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu

22.06.2020 - 16:42 | Güncelleme: ABONE OL
Göksel Gümüşdağ

Trabzon Barosu dün Trabzon'daki yerel gazetelerde "Her yol O'na çıkıyor" başlıklı haberleri ihbar kabul ederek Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, MHK üyeleri Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen, Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı, PFDK Başkanı Aytaç Yüksel ve TFF Temsilciler ve Gözlemciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı hakkında örgüt kurmak ve 6222 sayılı yasaya muhalefet etmek suçlarından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Dün Trabzon’da yayın yapan 5 yerel gazetenin “Her yol O’na çıkıyor” başlığıyla gündeme getirdiği Göksel Gümüşdağ, Mehmet Baykan, Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen ve Abdurrahman Arıcı’nın TFF içerisinde örtülü bir yapı kurduğu, Başakşehir Kulübü’nü şampiyon yapmak ve Trabzonspor’u şampiyonluk yarışından kopartmak amacıyla hakemler üzerinden operasyon çektiğine yönelik iddiaları gerekçe gösteren Trabzon Barosu üç sayfalık bir başvuru dilekçesi hazırladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Şaka yapayım derken dehşeti yaşattı
Şaka yapayım derken dehşeti yaşattı
Uçurtmayı almak isterken akıma kapıldı! Son görüntüsü yürekleri yaktı
Uçurtmayı almak isterken akıma kapıldı! Son görüntüsü yürekleri yaktı
Pozlarına beğeni yağıyor... Onur Tuna'yla aşk mı yaşıyor?
Pozlarına beğeni yağıyor... Onur Tuna'yla aşk mı yaşıyor?
Yıllarca tespit edilememişti! 2200 yıllık sınır davasındaki ünlü dağ bulundu
Yıllarca tespit edilememişti! 2200 yıllık sınır davasındaki ünlü dağ bulundu
Güney Kore'de ikinci dalga endişesi!
Güney Kore'de ikinci dalga endişesi!
Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri belli oldu
Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri belli oldu
Yaz mevsiminde kış havası yaşanıyor
Yaz mevsiminde kış havası yaşanıyor
Köpeği ile mahsur kaldı, sırtında taşıdı
Köpeği ile mahsur kaldı, sırtında taşıdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X