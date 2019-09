“Devlet, evimizin dere kenarına yakın olduğu için bir an önce boşaltılmasını istedi. Yapacak bir şey yok. Araklı’ya göç ediyoruz. Şu an çatıları sökerek evdeki eşyaları alıyoruz. Biz isterdik ki köyümüzü yeniden kalkındıralım. Derelerimiz tamamen ıslah edilsin. 2016 yılından beri burada üç kez sel oldu. 2016 yılında can kaybımız yoktu. O zaman zor durum yaşamıştık. Bizim gönlümüz burada oturmaktan yana idi.