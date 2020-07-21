Trablus’un güneyinde mayın patlaması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı

Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu'nun resmi Facebook sayfasından yapılan açıklamada, “Hafter milislerine bağlı Rus Wagner paralı askerlerinin Trablus’un güneyinden kaçmadan önce yerleştirdikleri mayının patlaması sonucu birisi çocuk 2 kişi yaralandı.” ifadelerine yer verildi.

Patlamanın başkentin güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesinde meydana geldiğinin kaydedildiği açıklamada, yaralıların durumu hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 13 Temmuz’da düzenlediği basın toplantısında, "Trablus’taki patlayıcılar ve mayınlar nedeniyle 52 kişinin hayatını kaybettiğini, 96 kişinin yaralandığını" söylemişti.

Libya ordusu tarafından 22 Mayıs’ta yapılan açıklamada Hafter milislerinin başkent Trablus’un güneyinden kaçmadan önce sivil yaşam alanlarına patlayıcılar tuzakladığını ve mayınlar yerleştirdiğini duyurmuştu.