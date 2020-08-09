Trablus’tan yaklaşık 5 ay sonra ilk yolcu uçağı İstanbul için havalandı

AA

havalimanından İstanbul’a gitmek üzere kalkış yaptığını söyledi.

Birkaç saat sonra Libya’nın diğer hava yolu şirketi Afriqiyah Airways’a bir yolcu uçağının da havalanacağını ifade eden Tabib, ikinci uçağın rotasının da İstanbul olacağını aktardı.

Trablus’tan uçuşların düzenli bir şekilde yapılacağını vurgulayan Tabib, Kovid-19 salgını nedeniyle Mitiga’da uluslararası standartlarda önlemlerin alındığını da ifade etti.

Libya yönetimi, Kovid-19'un ülkede yayılmasını engellemek amacıyla 15 Mart'ta kara ve hava sınırlarını kapama kararı almıştı.