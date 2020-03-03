Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar yeniden durduruldu

Mitiga Havalimanı İdaresi'nin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin saldırılarının ardından havalimanında uçuşların tekrar askıya alındığı belirtildi.

Trablus merkezli Ahrar TV kanalı, akşam saatlerinde başlayan saldırılarda havalimanına 9 Grad füzesi isabet ettiğini açıklamıştı.

Havalimanındaki uçuşlar, bu saldırıyla birlikte şubat ayından bu yana yedinci kez durdurulmuş oldu.