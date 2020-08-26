Trablus'ta, ağırlaşan yaşam şartları ve Hafter'in petrol blokajı protesto edildi

AA

Libya bayraklarıyla başkent Trablus'un Şehitler Meydanı'nda toplanan kalabalık, Libya ordusunun Hafter milislerine karşı yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nu destekleyen sloganlar attı.Hafter'in Nisan 2019'da Trablus'a başlattığı ve 14 ay süren saldırıları kınayan göstericiler, Hafter yanlısı grupların yaklaşık 8 aydır ülke petrolüne uyguladığı blokajı kaldırmasını istedi.Göstericiler, "Katil Hafter oyunun dışında tutulmalıdır", "Trablus kırmızı çizgimizdir", "Petrol tesisleri açılsın", "Elektrik sorunu çözülsün", "Hafter yanlılarına geçit yok", "Meşru hükümete evet" ve Öfke Volkanı Operasyonunu kastederek "Volkan henüz sönmedi" yazılı dövizler taşıdı.Önceki gün Trablus'ta yapılan gösterilerdeki şiddet eylemleri ve provokasyonları da kınayan göstericiler, askeri vesayete karşı Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru hükümete ve Libya devrimine desteklerini gösterdi.- Meşru taleplere destek, askeri vesayete tepkiMeydandaki göstericiler, ülkede giderek ağırlaşan yaşam şartlarının iyileştirilmesi için hükümete çağrı yaparak, anayasanın değiştirilmesi, hükümetin bakanlıklarda reform yapmasını ve yolsuzluğa karışan devlet görevlilerinden hesap sorulmasını istedi.Trabluslu kadın gösterici İntisar Racihi (52),AA muhabirine yaptığı açıklamada, buraya gelme amacını şöyle anlattı:"Biz burada elektrik, su ve maaş gibi meşru taleplerimiz için toplandık. Ancak diğer yapılan protestolardaki gibi yakıp yıkarak değil. Herhangi bir şahsiyeti değil meşru yönetimi destekliyoruz. 2011'den beri bu haklarımız için meydanlardayız. Ancak (devrik diktatör Muammer Kaddafi'nin oğlu) Seyf'i ve Hafter'i isteyenlere karşı canımız pahasına 'hayır' diyoruz. Bu artık imkansızdır."Türkiye'nin Libya hükümetine verdiği destekten de övgüyle söz eden Racihi, şöyle devam etti:"Türkiye kahramanca bir rol oynadı ve Libya'nın yanında yer aldı. Türkiye siyasi, askeri ve bilimsel gelişmişliğe sahip medeni bir ülke. Türkiye buraya Libya'yı sömürmek için değil, Libya halkını zalime karşı korumak için geldi. Bu zalim (Hafter) evleri yaktı, sivil yerleşimlere mayınlar döşedi. Bu yüzden Türkiye'ye çok selam ediyoruz."- "ABD 'dur' deseydi Hafter dururdu"Hafter'e bağlı milislerin petrol tesis ve limanlarını kapatmasına tepkisini dile getiren Libyalı aktivist İsam Zubeyr (59) de ABD'nin ve batılı güçlerin bu konuda Hafter'e gerçek bir tepki göstermediklerini aktardı.Libya petrolünün, "ABD ve sömürgeci güçlerin elinde bir oyuncak" olduğunu söyleyen Zubeyr, bu güçlerin Libya politikası hakkında şöyle konuştu:"Bu güçler başkent Trablus'a saldırılar yapılırken neredeydi? Petrol sahaları kapatılırken neredeydi? Şimdi ise insanlıktan ve Libya halkının geçim kaynağından söz ediyorlar. ABD yönetimi ve ABD'nin Libya Büyükelçiliğinin son birkaç haftadır petrol hakkında yaptığı açıklamalardan hiçbir yaptırım çıkmadı, Hafter'in durması için güçlü bir tepki koymadı. 'Dur' deseydi Hafter dururdu. Çünkü o Allah'tan değil Amerika'dan korkar. Zaten (Hafter) ABD vatandaşı. ABD, ülkedeki çekişmenin devam etmesini, Türkiye ile Libya arasındaki dayanışmanın da devam etmemesini istiyor."- Trablus'ta ağırlaşan yaşam şartları ve protestolarTrablus'un Şehitler Meydanı'nda pazar günü toplanan yüzlerce kişi, elektrik ve su kesintileri, kötü ekonomik koşullar ve devlet kurumlarındaki yolsuzluğa tepki göstermek için barışçıl gösteriler düzenlemiş, bazı grupların çevredeki araçlara zarar vermesi üzerine güvenlik güçleri göstericileri dağıtırken, protestoculara ateş açılmıştı.Açılan ateş sonucu bir kişinin yaralandığı açıklayan Libya İçişleri Bakanlığı, göstericilere ateş açanların güvenlik güçlerine "sızdırılmış" kişiler olduğunu ve bunların tespit edilerek hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.Trablus başta olmak üzere Libya'nın tüm şehirlerinde halk, günlük 20 saate varan elektrik kesintileri, uzun yakıt kuyrukları ve yaşanan iç göçle birlikte artan hayat pahalılığı gibi günlük hayatı olumsuz etkileyen sorunlarla boğuşuyor.Ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter, Nisan 2019'da milislerine Trablus'a saldırı emri vermiş, 14 ay süren saldırılarda ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetinin gelirlerini kesmek için Hafter yanlısı grupların Libya'nın doğusundaki petrol tesislerini 18 Ocak'tan bu yana kapalı tutması sonucu ülke ekonomisi 8 milyar dolardan fazla zarara uğradı.