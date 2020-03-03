Trablus Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar yeniden durduruldu

AA

Libya'nın başkenti Trablus'ta gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, saldırılarının ardından havalimanında uçuşların tekrar askıya alındığı belirtildi.

Mitiga Havalimanı İdaresi uçuşların tekrar askıya alındığını Facebook hesabından duyurdu. Trablus merkezli Ahrar TV kanalı, akşam saatlerinde başlayan saldırılarda havalimanına 9 Grad füzesi isabet ettiğini açıklamıştı.

ŞUBAT AYINDAN BERİ UÇUŞLAR YEDİNCİ KEZ DURDURULDU

Havalimanındaki uçuşlar, bu saldırıyla birlikte şubat ayından bu yana yedinci kez durdurulmuş oldu. Hafter milisleri geçen cuma günü de Mitiga Havalimanı'na 25 roket fırlatmış, bu saldırıyla birlikte havalimanındaki uçuşlar şubat ayında altıncı kez durdurulmuştu.

BM Libya Misyonu, geçen hafta, 12 Ocak'ta başlayan ateşkesin sürekli ihlal edilerek Mitiga Havalimanı ve başkent Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerinin yoğun bombardımana maruz bırakılmasını kınayan bir açıklama yapmıştı.