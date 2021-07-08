TPFD'den Nihat Özdemir'e ziyaret

TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TPFD Yönetim Kurulu üyeleri Altan Aksoy, Yasin Sülün, Serhat Akyüz, Gökhan Caba ve Erhan Küçük de yer aldı. Geçtiğimiz ay TPFD'nin başkanlığına seçilen Saffet Akyüz ve yeni yönetimini tebrik eden Özdemir, konuklarına A Milli Takım forması takdim etti.

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