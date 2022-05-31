TPF'den iki Bakanlığa ziyaret

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Türkiye genelinde 14 Perakendeci Derneği'nin çatısı konumunda olan Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun (TPF) yönetim kurulu heyeti Maliye ve Hazine Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan TPF Başkanı Ömer Düzgün, "Tamamı yerli sermaye olan 5 bini aşkın satış noktasında 100 bini aşkın kişiye istihdam sağlayan yerel zincirler olarak yerli üreticilerimizin ve yerilin yanındayız. Üreticilerimiz ve tedarikçilerimiz ile hayata geçirdiğimiz her çalışmada ülkemize ve müşterilerimize daha fazla değer yaratmaya çalışıyoruz. 15 yılda sektörümüzün gelişimi için birçok projeyi hayata geçirdik. Eğitim, teknolojik gelişmeler ve marketlerimizdeki konseptler ile bizi ileriye taşıyacak yeniliklerde yatırıma devam ettik. Sektörümüzü, dünyamızı, çevreyi, beslenme alışkanlıklarımızdaki değişimi, tarımı ve gıdayı etkileyen sorunları her fırsatta çözüm önerilerimiz ile paylaştık" dedi.

Yerel zincirlerin son 5 yıldır olduğu gibi her alanda büyümeyi hedeflediğini kaydeden Düzgün, "Maliye ve Hazine Bakan Yardımcımız Mahmut Gürcan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Faruk Özçelik'e yerel zincirlerin gelişimini yakinen takip ettikleri ve sektörümüzün gelişimi için hassasiyetle yaklaştıkları için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.