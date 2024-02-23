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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: TPAO sondaj çalışmasında patlama! Can kaybı var! - Diyarbakır haberleri

        TPAO sondaj çalışmasında patlama! Can kaybı var!

        Diyarbakır'da, TPAO'ya ait petrol kuyusunda sondaj çalışmasında patlama yaşandı. 1 işçi hayatını kaybederken yaralanan bir işçi de hastaneye kaldırıldı. Ölen işçinin ailesi de olay yerine gelirken kaza geçirdi. Kazada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 14:08 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:56
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        TPAO sondajında patlama! Can kaybı var!
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        Diyarbakır'da, Silvan ilçesinin Duru Mahallesi'ndeki "Duru-1" petrol kuyusunda çalışma yapıldığı sırada henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, işçilerden İhsan Tunar (34) hayatını kaybetti, Veysel Sert (44) yaralandı.

        YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ile 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi, ambulansla kaldırıldığı Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

        ÖLEN İŞÇİNİN YAKINLARI KAZA GEÇİRDİ

        Öte yandan patlamayı öğrenerek olay yerine gitmeye çalışan, hayatını kaybeden işçi İhsan Tunar'ın yakınlarının bulunduğu Ş.T'nin kullandığı otomobil, Diyarbakır-Silvan kara yolunun 64. kilometresinde devrildi.

        TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

        Kazada, sürücünün de bulunduğu 3 kişi yaralandı. Yaralılar Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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