'Toz taşınımına karşı maske ve gözlük kullanın' önerisi

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Leyla Sağlam, Kuzey Afrika üzerinden gelip birçok kentte hava kalitesini düşüren toz zerrecikleri nedeniyle kalp ve akciğer hastalığı olanlar ile çocukların sokağa çıkmamasını, çıkanların ise maske ve gözlük kullanmasını tavsiye etti.
Sağlam, Kuzey Afrika üzerinden gelen ve Doğu Anadolu'daki kentlerin de aralarında yer aldığı birçok şehirde etkisini gösteren toz zerreciklerine karşı önlem amacıyla kalp ve akciğer hastalığı olanlar ile çocukların mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmaması gerektiğini söyledi.
"MUTLAKA GÖZLÜK VE MASKE KULLANILMALI"
Meteoroloji yetkililerinin günler öncesinden havanın toz bulutlu olacağı yönünde uyarılar yaptığına işaret eden Sağlam, "Özellikle akciğer ve kalp hastaları bu havalarda mecbur değilseler sokağa çıkmayıp evlerinde kalsın, çıkacaklarsa da mutlaka gözlük ve maske kullanılmalı. Bu tarz hastalar ilaçlarını da aksatmamalı. Çünkü bu tozların içinde neler olduğunu analiz etmek lazım" dedi.
Sağlam, toz bulutlarının Sahra Çölü üzerinden yurda geldiğini, bu toz bulutlarında yüksek demir olabileceğini dile getirdi.
Çocuklar için de benzer uyarıları yapan Sağlam, şunları kaydetti: "Çocuklarda solunum hastalıkları sık görülüyor. Çocuklar bu havalarda dışarı çıkmamalı. Toz bulutlarında demirin yüksek olduğu söyleniyor. Toz zerreciklerinin içinde bulunan partikül madde dediğimiz maddeler önemlidir. Bazı maddeler akciğere hiç alınmayabiliyor, bazları çok küçüktür akciğere alınır atılır, ama 5-10 mikron arasındaki partikül maddeler akciğere zarar verebilir. Onun için bu havalarda dikkatli olmak ve korunmak gerekli. Vatandaşlarımız dikkatli olsun."
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