Toyota'nın 1999 yılından bu yana yollarda olan b-segment hatchback modeli Yaris dördüncü nesli ile Türkiye'ye giriş yaptı. Benzinli ve hibrit olmak üzere iki farklı güç seçeneği ile bayilerde yerini alan otomobil, hem dış hem de iç tasarımında önemli değişiklikler bulunuyor.