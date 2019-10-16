Japon otomobil üreticisi Toyota, küçük sınıf temsilcisi Yaris'i yeniledi. 2020 yılında satışa çıkacak b-segment hatchback modelde, markanın yeni 3 silindirli 1.5 litrelik benzinli motoru görev yapıyor. Turbosu bulunmayan motor, gücünü tekerleklere ise CVT otomatik şanzıman ile aktarıyor.

Araçta yer verilecek hibrit versiyon ise, 1.5 litrelik benzinli motor ile elektrik motorundan oluşuyor.

Hibrit ünitenin plug-in versiyonu bulunmazken, aracın pilleri diğer Toyota hibrit modellerinde olduğu gibi kendi kendini şarj ediyor.

Öte yandan, yeni Yaris, Japon üreticinin ilk kez Corolla'da kullandığı TNGA platformunun bir türevi olan GA-B platformu üzerinde şekilleniyor.

Bu sayede ağırlığı 50 kg azalan otomobilin, ağırlık merkezi de 15 mm kadar aşağı çekildi.

Yaris'in iç mekanı da yerini aldığı model göre önemli değişikliler barındırıyor.

Üç kollu daha sportif bir direksiyon simidi kokpiti domine ederken, tablet şeklindeki multimedya ekranı da Corolla ve RAV4 modellerinde tanıdık.

Yapılan açıklamaya göre, Yaris'te de diğer modellerinde yer verdiği güvenlik donanımlarını sunacak Toyota, bu kapsamda aracı otonom acil fren sistemi, aktif hız sabitleme, şerit takip asistanı gibi donanımlara araçta yer verecek.