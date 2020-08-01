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Japon otomotiv üreticisi Toyota, ürün gamındaki en küçük otomobili Yaris'in yeni versiyonunu Türkiye'de satışa sunmak için tarih verdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Yaris'in dördüncü versiyonu Kasım ayında Türkiye'de satışa sunulacak.

Markanın Corolla modelinde de kullanılan 'TNGA' mimarisi üzerinde geliştirilen yeni Yaris'in, bu sayede daha alçak ağırlık merkezine ve daha iyi gövde dayanımına sahip olduğu kaydedildi.

Yaris’in nesil değişimi ile birlikte uzunluğunun 5 mm azaldığı, dingil mesafesinin ise 50 mm uzatıldığı bildiriliyor. Aracın yüksekliğinde ise 40 mm azalma yaşandığı açıklanıyor. daha

Yaris’te Toyota’nın dördüncü nesil hibrit güç ünitesine de yer verildiği belirtildi. Yeni nesil hibrit motorun, daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük emisyon sağladığı da verilen bilgiler arasında.

Yaris'in kaputunun altında yer alan 1.5 litrelik üç silindirli benzinli motor ile elektrik motorun birlikteliğinden oluşan hibrit sistem toplam 116 beygir güç üretiyor.