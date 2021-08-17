Toyota’nın B segmentindeki temsilcisi Yaris, Türkiye’de 1.0 litrelik motor seçeneğiyle de satışa sunulmaya başlandı. Yapılan açıklamaya göre, 1.0 Vision 185 bin TL’den başlayan fiyatlarla bayilerde yerini aldı.
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Yaris 1.0’ın yüzde 50’lik ÖTV diliminde olacağını belirterek, "Özellikle B segmentindeki rekabetçi fiyatımız Yaris 1.0 modelimizi rakiplerinden ayrıştıracak ve satış adetlerinde yukarıya taşıyacak. Toyota satışları içinde şu an yüzde 3 oranında bir paya sahip olan Yaris’in, 1.0 litrelik versiyonun da katkısıyla en çok tercih edilen modellerimiz arasına girmesini bekliyoruz” dedi.
B segmentinin Avrupa ile birlikte Türkiye’de de hızla artan bir satış grafiği yakaladığını ancak pandemi dönemiyle birlikte bazı tedarik sorunlarının yaşandığını da belirten Bozkurt, "Geçen senenin sonunda pazara sunduğumuz 1.5 litre benzinli ve 1.5 hibrit Yaris modellerimiz çok talep gördü. 2021 yılında Yaris için de belirlediğimiz satış hedefine ulaşacağız. Yılın ilk 7 ayında B HB segmenti içinde Yaris’in payının 2021 sonunda yüzde 1.9 ulaşmasını ve gelecek dönemde de artarak sürmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.
AVRUPA'YA ÖZEL GELİŞTİRİLDİ
Yapılan açıklamaya göre, özel olarak Avrupa için tasarlanan ve geliştirilen Yeni Yaris 1.0, yoğun şehir içi yollarda çevik bir sürüş sağlayacak şekilde tasarlandı.
998 cc hacme sahip üç silindirli motor, 72 beygir güce ve 93 Nm tork değerlerine sahip. 5 ileri manuel şanzımanla eşleştirilen araç, ortalama 4.5 litre karma yakıt tüketimiyle birlikte Toyota benzinli ürün gamının en düşük tüketimine imza atıyor. Bununla birlikte Yaris 1.0 L, 101 g/km CO2 emisyonu ile dikkat çekiyor. 1.0 litrelik motora sahip Yaris, aynı zamanda 1035 kg’lik yürür ağırlığa sahip.
Yaris’in yeni giriş seviyesi modeli olan 1.0 Vision’da, 7 inç Toyota Touch 2 multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon entegrasyonları, bluetooth telefon bağlantısı ve çok fonksiyonlu direksiyon gibi teknolojik özellikler standart olarak bulunuyor.
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