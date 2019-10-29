Toyota Araştırma Enstitüsü (TRI),Platform 4 (P4) otonom test aracını, gelecek yazdan itibaren Tokyo’da halka açık yollarda kullanmaya başlayacağını duyurdu.

Bu doğrultuda, P4 otonom test aracı 2020 yılının Temmuz - Eylül ayları arasında, Toyota'nın “Sürücü” Seviye 4 otonom sistemini kullanarak özel olarak seçilmiş bir güzergahta yola çıkacak.

Yapılan açıklamaya göre, Toyota’nın P4 ile gerçekleştireceği otonom sürüş teknolojisi denemesi, Tokyo'nun karmaşık yaya ve araç trafiği olan Odaiba bölgesinde yapılacak.

Halka açık alanlarda yapılacak denemede, yasalara göre güvenlik amacıyla sürüş sırasında direksiyonda bir sürücü yer alacak.

TESTLER MICHIGAN'DA KAPALI ALANDA

TRI, Amerika’da Michigan’da kapalı bir test alanında da test ediliyor. Burada Toyota Araştırma Enstitüsü'nün, Odaiba'nun zorlu şartlarını simüle ederek çeşitli senaryolar uyguladığı belirtildi.

P4’ün Odaiba’da herkese açık yollarda yapacağı testlerden elde edilen verilerle P4’ün yazılımı geliştirileceği kaydedilirken, CES 2019 fuarında tanıtılan P4 test aracının, beşinci jenerasyon Lexus LS sedan üzerine yapıldığı bildirildi.

Ayrıca, P4'ün, Toyota Araştırma Enstitüsü’nün “Toyota Gardiyan” aktif güvenlik özelliği ve “Şoför” otonom sürüş uygulamalarının araştırılması ve geliştirilmesinde kullanıldığı bilgisi verildi.