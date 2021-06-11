Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, haziranı çevre ayı olarak kutluyor

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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye haziran ayını çevre ayı olarak kutluyor. Dünyadaki tüm Toyota fabrikalarında 1973 yılından beri çevre ayı kutlanıyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çevre tutkusunu teşvik etmeye yönelik çalışmalarının yanı sıra, çevre ayı boyunca gerçekleştirdiği aktiviteler ile birlikte çevre bilincini de artırılmasını amaçlıyor. Bu kapsamda Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO),Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından desteklenen Dünya Çevre Günü Temalı İlkokullar Arası Resim Yarışması Ödül Töreni'ni gerçekleştirildi.

SATSO'da düzenlenen ödül töreninde Toyota Türkiye Otomotiv Sanayi A.Ş. Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk şunları kaydetti:

"Cennet gibi diyebileceğimiz bir memleketimiz, şehrimiz var. Hepimiz çocukluğumuzda bu ortamlarda büyüdük ve bunlardan yararlandık. Bizden önceki nesle şükran borçluyuz. Asıl önemli olan bunu sürdürmektir, çünkü endüstrileşiyoruz, gelişiyoruz. Çevre ile ilişkimiz çok daha kompleks hale geliyor. Çevreyi korumak en öncelikli çalışmamız olmalı. Bu konuda sorumluluk sahibi herkesin emek sarf etmesi gerekiyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, otomotiv üretim teknolojisinde çevre açısından gerekli olan ve dünyadaki en modern teknolojileri uyguluyor. Yenilenebilir enerji kullanıyoruz. Otomotiv üretimi kendi başına ciddi bir su kullanırken biz, su kullanımını minimalize etmeye çalışıyoruz. Suyu aşamalı olarak tekrar kullanabilecek duruma getiriyoruz. Fabrikadaki atıkları ayrıştırıyoruz. Bu anlamda çocuklarımızın da eğitiminde bu konunun öncelikli hale geliyor olması ve resimlerine güzel yansıması çok gurur verici. İnşallah onlar bu çevreyi bizlerden daha iyi koruyacaklar ve bu cennet ülkeyi geleceğe taşıyacaklar."