Reuters

Koronavirüs salgını nedeniyle üretimde ve satışta kayıplar yaşayan otomotiv sektöründe, yıl sonu beklentileri de gelişmelerden etkileniyor.

Japon otomotiv üreticisi Toyota'dan yapılan açıklamada, şirketin yıl sonu kârlılığının 9 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

Tüketici talebindeki gerilemenin şirketin kârlılığını yüzde 80 kadar aşağı çekebileceği kaydedildi. Japon üreticinin yaşaması beklenen kaybın büyüklüğü ise 14 milyar dolar olarak belirtildi.

Gelişmeleri değerlendiren Toyota Başkanı Akio Toyoda, "Koronavirüs salgının yarattığı kriz 2008 küresel krizinden daha büyük şok yarattı. Satışlarda büyük düşüş bekliyoruz" dedi.

Geçen yıl dünya çapında 10.5 milyon araç sata Toyota'nın, 2020 beklentisinin ide 8.9 milyon adet olduğu açıklandı.

Toyota'nın Japon rakibi Honda da, geçtiğimiz günlerde son dört yılın en düşük kârlılığını açıklamıştı. Honda'nın kârında yüzde 28 azalma yaşanmıştı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!