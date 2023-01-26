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Toyota Motor Şirketi'nin CEO'su Akio Toyoda, CEO'luk görevinden 1 Nisan itibarıyla istifa edecek. Firmadan yapılan açıklamaya göre Toyda'nın yerini şu anki baş marka sorumlusu (CBO) olan Koji Sato alacak.

Toyoda, yönetim kurulunun yeni başkanı olurken, mevcut Başkan Takeshi Uchimiyada yönetim kurulu üyesi olarak şirkette yer almaya devam edecek.

Toyota'nın kurucusu Kiichiro Toyoda'nın torunu olan 66 yaşındaki Toyoda ve 2009 yılı haziran ayından bu yana CEO olarak görev yapıyordu.

53 yaşındaki Koji Sato 1992 yılından bu yana Toyota'da çeşitli görevler aldı. Ocak 2021'de CBO'luk görevini üstlendi.

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