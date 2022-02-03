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Çip krizi ve tedarik sıkıntıları ile geride kalan 2021 yılında dünyanın çok satış yapan otomobil markası belli oldu.

Buna göre, Japon otomobil üreticisi Toyota, Ocak-Aralık 2021 döneminde satış adetlerinde yüzde 10.1’lik artış elde ederek küresel pazarda üst üste ikinci kez lider olarak yılı kapattı.

Yapılan açıklamada, çip tedarik sorununa ve Covid-19’un etkilerine karşın Toyota'nın etkiyi en aza indirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğü ve Aralık ayında yaşanan düşüşe rağmen 2021’i toplamda 10 milyon 495 bin 548 araç satışı ile geride bıraktığı vurgulandı.

Markanın kendi ülkesi Japonya’daki satış adedi 2 milyon 108 bin olurken, Japonya dışında ise Toyota'nın 8 milyon 386 bin 738 adetlik satışa imza attığı bildirildi.

Öte yandan, Toyota’nın dünya çapında üretim adedi ise, 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 9.4 artarak 10 milyon 76 bin 246 adet oldu. Bu üretimin yaklaşık 3.9 milyonu Japonya’da yapılırken, Japonya dışında 6 milyon 185 bin adetlik üretim gerçekleşti.

Toyota'nın ardından dünyanın en büyük ikinci otomotiv grubu ise 2020'de de aynı sırada bulunan Alman Volkswagen oldu. Geçen yıl son 10 yılın en düşük satış adedini gören Volkswagen, 2021'de yüzde 5 kayıp yaşayarak 8.9 milyon araç satışına imza attı.

ABD'DE GM'İN 90 YILLIK LİDERLİĞİNE SON VERDİ

Japon üretici, 2021 yılında dünyanın en büyük ikinci pazarı olan ABD'de 1931'den bu yana süren General Motors (GM) liderliğine de son verdi.

Kendi ülkesinde satışları yüzde 2.55 milyon adetten 2.2 milyon adede gerileyen General Motors, aynı dönemde ABD'de 2.3 milyon araç satışına imza atan Toyota'ya liderliği kaptırmış oldu.

Japon üretici, geçtiğimiz yıl Türkiye'de ise 52 binden fazla araç satarak Fiat, Renault, Volkswagen ve Ford'un ardından en çok satış yapan beşinci otomotiv grubu olmuştu.