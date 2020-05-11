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Bugüne kadar 15 milyon hibrit araç satan Toyota, hibrit SUV ürün gamındaki en büyük modeli Highlander'i Avrupa yolları ile buluşturmaya hazırlanıyor.

4'üncü neslinde ilk kez Avrupa'ya gelecek Highlander'in kaputunun altında RAV-4 tanıdık olan 2.5 litre benzinli motor, önde ve arkada konumlandırılan elektrikli motorlar yer alıyor. Otomobilde dört tekerlekten çekiş sistemi de yer alıyor.

ABD, Avustralya ve Çin gibi pazarlar için geliştirilen Highlander'da, 7 kişilik oturma kapasitesi bulunuyor. Aracın bagaj hacmi ise 658 litre olarak açıklanıyor.

Toplam sistem gücü 244 beygir olan Highlander Hybrid'in, ECO, NORMAL, SPORT ve TRAIL arazi sürüş modları olmak üzere dört farklı sürüş seçeneği bulunuyor.

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