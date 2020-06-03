Toyota GAZOO Racing, eSports WRC’nin sponsoru oldu

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota ve resmi WRC oyunu ile yapılan anlaşma Toyota Motor Europe, oyunun yayıncısı NACON, geliştirme stüdyosu KT Racing ve WRC Organizatörleri arasında imzalandı. Toyota GAZOO Racing ve NACON arasındaki anlaşma, mevcut WRC 8 oyununu kapsayan çalışmaları ile aynı zamanda 3 Eylül 2020’de tanıtılacak resmi Dünya Ralli Şampiyonası yeni oyunu WRC 9’u da kapsıyor.
Açıklamada yer alan ifadelere göre, Toyota GAZOO Racing ve NACON, eSport WRC’nin genel klasman galibine Toyota’nın Dünya Ralli Şampiyonası’nda şampiyonluk kazanan aracından esinlenerek üretilen, tamamen yeni Toyota GR Yaris’i hediye edecek. WRC’deki rekabetin yakıcı ateşi ile tasarlanan ve şekillenen Toyota GR Yaris, motorsporları teknolojisini ve tasarımını direkt olarak yollara taşıyor ve Toyota’nın daha eğlenceli sürüşe sahip, daha iyi otomobiller yapma felsefesini de gözler önüne seriyor.
Toyota GAZOO Racing ve Tommi Makinen Racing işbirliğiyle geliştirilen GR Yaris, tamamen yeni Yaris ürün gamının performans modeli olarak öne çıkıyor. 261 HP güç üreten 1.6 litre üç silindirli turbo beslemeli motoru, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 5.5 saniyeden daha kısa sürede gerçekleştirmesini sağlıyor. Ayrıca düşük ağırlığı, dinamik sürüşü ve Toyota’nın yeni GR-FOUR akıllı dört çeker sistemiyle her koşulda yüksek performans sunuyor.
Açıklamaya göre ayrıca, şu anda beşinci sezonunda olan eSports WRC, dünya çapında yeteneklerini sınamak isteyen kullanıcılara ulaşmaya devam ediyor. Sezon, Ekim ayında heyecan verici “Grande Finale” ile son bulacak ve bu sezonun kazananına tamamen yeni Toyota GR Yaris verilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!