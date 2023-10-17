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        Haberler Ekonomi Otomobil Toyota fabirkasında üretim durdu - Otomobil Haberleri

        Tedarikçinin fabrikasında patlama oldu, Toyota üretimi durdurdu

        Parça tedarikçisinin fabrikasında patlama yaşanınca, Toyota üretimini durdurdu. Parça tedariki sıkıntısının özellikle Land Cruiser ve Rav4 modellerini etkilediği açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 08:08 Güncelleme: 17.10.2023 - 08:22
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        Toyota'nın 6 fabirkasında üretim durdu
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        Önde gelen Japoon otomotiv üreticilerinden Toyota'nın parça tedarikçilerinden, Aiçi eyaletindeki Chuo Spring Co. firmasına ait fabrikada patlama yaşandı.

        Toyota, parça tedarikçisi Chuo Spring Co.'nun fabrikasında yaşanan patlama sonrası, 6 fabrikasında üretimini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

        "PARÇA TEDARİKİ SIKINTISI YAŞANIYOR"

        İki işçinin yaralandığı patlamanın tesisteki kurutma fırınlarına hasar verdiği aktarıldı. Japon üretici Toyota açıklamasına göre, patlama sonrası yaşanan parça tedarik sıkıntısı nedeniyle, Japonya'daki 6 fabrikasındaki 10 üretim hattı geçici durduruldu.

        Açıklamada, üretim hatlarının hafta içinde yeniden faaliyete geçeceği zamanın henüz bilinmediği aktarıldı

        Olumsuz etkilenen üretim hatlarının Toyota'nın Land Cruiser ve RAV4 modellerine ait olduğu bildirildi.

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