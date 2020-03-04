Toyota'dan mart ayına özel kampanya

04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Toyota açıklamasına göre, marka, avantajlı mart ayı kampanyasıyla baharı yeni bir otomobil ile karşılamak isteyenler için farklı çözümler sunmaya devam ediyor.
Merakla beklenen Yeni Corolla Hatchback 157 bin 900 TL'den, Toyota'nın hibrit ürün gamını tamamlayan yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 193 bin 300 TL'den başlayan fiyatlar ile kampanyadaki yerini alıyor. Corolla Hatchback'lere, lansmana özel fiyatlar ile mart ayı boyunca benzerlerine oranla yüzde 9 daha avantajlı fiyatlarla sahip olunabiliyor.
Toyota, kamu bankalarının yerli üretim araçları destekledikleri finans kampanyası çerçevesinde Türkiye'de üretilen Corolla Flame, Corolla Flame X-Pack, Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack ve tüm Toyota C-HR modellerine 50 bin TL, 36 ay vade ve yüzde 0,69 faiz oranı uygulanmasına devam ederken, 31 Mart'a kadar Toyota'nın Corolla Flame, Corolla Flame X-Pack, Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack ve tüm C-HR modellerini kapsayan 50 bin TL, 24 ay ve yüzde 0,99 faiz oranlı kampanya seçeneği de yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenlere avantaj sağlıyor.
2020 model Hilux'lar ise 75 bin TL'ye 12 ay vadede sıfır finansman oranı ile tüm Toyota plazalarda yeni sahiplerini bekliyor.
Kampanyanın bir diğer gözde modeli Corolla'nın ÖTV avantajına sahip hibrit ve benzinli seçenekleri olacak.
Özel fiyatlarla Toyota plazalarda yeni sahiplerini bekleyen 2020 model yeni Toyota Corolla'lar 133 bin 100 TL'den, yeni Toyota Corolla Hybrid modelleri ise 186 bin 850 TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.
ÖTV teşviki kapsamında olan 2020 model C-HR Hybrid 192 bin 950 TL'den, 2020 model yılına ait Yaris 104 bin 700 TL'den, Yaris Hybrid 162 bin 50 TL'den ve 2020 model Toyota C-HR'ın benzinli seçenekleri de 171 bin 250 TL'den başlayan anahtar teslim fiyatlarla kampanyaya dahil oluyor.
Yüzde 0,96'dan başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya varan vade seçenekleri ile Toyota'nın mart kampanyasından yararlananlar için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere "takas" olanağı da tanınıyor.
Toyota, yeni devreye aldığı program ile 5 yıl veya 100 bin kilometreye (hangisi önce dolarsa) kadar uzatılmış garanti de sunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!