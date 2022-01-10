Toyota C+pod satışlarını herkese açtı

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Toyota, geçtiğimiz yıl sınırlı sayıda kullanıcılara sunulan 'C+pod' ultra kompakt elektrikli aracını, Japonya’da tüm kurumsal müşteriler ve belediyelerin yanı sıra artık bireysel müşterilerine de sunmaya başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 2 kişilik bir elektrikli araç olan C+pod, küçük bir otomobilden daha kompakt boyutlara sahip ve günlük kısa mesafelerle seyahat eden kullanıcılar için bir mobilite seçeneği olarak tasarlandı.

C+pod’un hedef kitlesi içerisinde gençlerin, yeni araç kullanmaya başlayan kullanıcıların veya otomobille sürüş yapmaktan çekinen yetişkinler gibi profillerin yer aldığı kaydedildi.

2 bin 490 mm uzunluğu, bin 290 mm genişliği ve bin 550 mm yüksekliğiyle aracın dönüş çapı 3.9 metre olarak açıklanıyor.

C+pod'un tek şarjla 150 kilometre menzil gidebildiği de aktarılırken, 2 kişilik aracın 9.06 kWs’lık lityum iyon bataryasının 5 saatte tamamen doldurulabildiği aktarıldı. Maksimum 60 km/s hıza ulaşabilen C+pod’un ağırlığı ise 670 kilogram olarak açıklanıyor.