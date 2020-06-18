Yaşam alanlarının bozulması ve yasa dışı avcılık nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altında olan toy kuşları, havaların ısınmasıyla birlikte endemik bitki açıdan zengin Muş Ovası'na geldi.
DHA'nın haberine göre Muş Ovası'nda sayıları yaklaşık 20 ile 40 arasında değişen kuşlar, buğday, arpa ve yonca tarlalarında oluşturdukları yuvalarında kuluçkaya yatıyor.
Ovadaki Yeşilce Mahallesi'nde çiftlik işleten Haluk Dizdaroğlu, "Bundan 20 yıl önce Muş Ovası´nda sürüler halinde gezen göçmen toy kuşlarının sayıları bilinçsizce yapılan av sebebiyle azalmaya başladı. Şimdi ovada 20 ile 30 toy kuşu görüyoruz. Yuvalarda 2'şer adet yumurta var. Bizde yumurtalardan yavru toy kuşları çıkıncaya kadar bu alanlarda çalışma yapmayacağız, oraları koruma altına alacağız" dedi.
İLAÇLAMAYI DURDURDU
Merkeze bağlı Tabanlı köyünde çiftçilik yapan Erkan Bağlı ise buğday tarlasında yabancı otla ilaçlama mücadelesi yaparken, toy kuşunun havalandığını söyledi. Kuşun yuvasında 2 yumurta gördüğünü söyleyen Bağlı, yuvayı koruma altına aldığını ve ilaçlamayı durdurduğunu belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!