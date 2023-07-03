DİMETİL SÜLFATA DÖNÜŞMÜŞ VE ZEHİR SAÇMAYA BAŞLAMIŞTI
İddialara göre Ramirez ileri derecede rahim ağzı kanseri olduğu için DMSO yani dimetil sülfonu yoğun biçinde ağrı kesici olarak kullanılıyordu. Hatta 1960'da DMSO ağrıyı hafifletiği için kabul edilen bir maddeydi, ancak daha sonra görme yetisinde ciddi zararlar yaratığı görüldü.
Araştırmacılar bu kremdeki etken madde olan dimetil sülfonun oksijen ile karışarak reaksiyona girdiği sonucuna vardı. Bu durum kan örneğindeki renk değişimi ve kokunun nedeni olduğu da düşünülüyor.
Dimetil sülfonun oksijen atomu kazanarak ve defibrilasyon ile elektro şok ile çok daha tehlikeli bir hale gelerek dimetil sülfata dönüştü. Böylece aşırı zehirli bir gaz oluşmasına neden olduğu anlaşıldı. Yarım gramlık bir dimetil sülfata on dakika maruz kalmak bir insanı öldürebiliyor.
Ancak Ramirez'in ailesi bu iddiayı reddediyor. Hala kesin net bir cevaba ulaşılamadı. Ramirez'in başına gelen olay insan vücudunun inanılmaz potansiyel bir silaha dönüşebileceğini de gösteriyor.
Kaynak: Historic Mysteries