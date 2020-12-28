Erkan Can ve Güven Kıraç'ın rol aldığı Tövbeler Olsun her bölümüyle izleyenleri ekrana kilitliyor! Tövbeler Olsun dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Namzet'in açtığı yeni dükkanla babası ve ustası arasında kalan Buğra seçimini yapıyor. Tövbeler Olsun 19. bölümde neler oldu? Tövbeler Olsun 20. bölüm fragmanı izle

TÖVBELER OLSUN 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

TÖVBELER OLSUN 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Namzet, mahallede açtığı yeni dükkanıyla Osman'la komşu olmuştur. Aralarındaki husumetin giderek artması yüzünden Buğra zor bir seçim yapmak zorunda kalacaktır. Babası ve Ustası Osman arasında kalan Buğra seçimini yapar. İçinde bulundukları çıkmazdan kurtulmak için artık kararlıdır. Buğra, Aylin’e evlenme teklifi edip hem sevdiğine kavuşmaya hem de Osman ve Namzet arasındaki kavgayı bitirmeye kararlıdır.



Öte yandan Namzet'in herkesten gizlediği altınları ile ilgili planları vardır. İstemeden de olsa Namzet'in sırrını öğrenen Kazım'ı ise zorlu bir süreç beklemektedir. Tüm bunlar olurken Nazmiye, Anıl’ın istifa haberi ile sarsılır. İstanbul'u terk etme kararı alan Anıl'ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir. Aylin ve Buğra’nın birlikte kaçacaklarını düşünen Latife ve Hülya ise beklenmedik bir şekilde olaylara dahil olur.



Nazmiye, Anıl'a olan aşkını itiraf edecek mi? Namzet'in satışa çıkarılan Horanta Holding hisseleri ile ilgili planı ne? Latife ve Hülya'nın iş birliği nasıl sonuçlanacak? Evlilik kararı alan Aylin ve Buğra'yı neler bekliyor? Namzet Horanta'yı şoke eden sürpriz evlilik teklifi kiminle ilgili?