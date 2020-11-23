Tövbeler Olsun 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Tövbeler Olsun yeni bölüme Öpücük Enişte krizi damgasını vuruyor. TRT 1'in sevilen dizisi Tövbeler Olsun 14. bölümde neler oldu? Güven Kıraç, Erkan Can ve İpek Tuzcuoğlu gibi pek çok usta ismin rol aldığı Tövbeler Olsun yeni bölüm fragmanı izle...
TÖVBELER OLSUN 15. BÖLÜM FRAGMANI
— TRT 1 (@trt1) November 23, 2020
TÖVBELER OLSUN 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Öpücük Enişte ’nin eve yerleşmesinden rahatsız olan Latife, Cemre ile birlikte enişteyi evden göndermek için plan yapar. Enişte ise İstanbul’da kalmaya kararlıdır. Buğra Aylin’e olan aşkını Namzet’e itiraf eder fakat bu durum Aylin’i çok mutlu etmeyecektir. Sena ile olan arkadaşlığı başına işler açan Buğra yine açıklaması zor durumlara düşecektir.
Öte yandan Nazmiye ve Anıl’ın aşkı Ertan’ın engel olma çabalarına rağmen dolu dizgin sürmektedir.
Sinan ve Kazım yüzünden ise; Namzet yepyeni bir sınavla karşı karşıya kalacaktır. Yıllar önce Namzet ’in planları yüzünden Osman’ın adının ‘Taklitçi ’ye çıkmasına sebep olan İtalyan Tasarımcı Rafaello geri dönmüştür. Hakkını aramaya kararlı olan Rafaello’nun yaşadığı sıkıntıların telafisi için Namzet ve Osman’dan bazı istekleri olacaktır. Bu istekleri yerine getirip helallik almak isteyen Namzet’i ise kötü bir sürpriz beklemektedir.
Öpücük Enişte’nin en başından sevmediği Rafaello’nun sırrı ne? Sinan ve Kazım’ı oyuna getiren İtalyan İsmet aslında kim? Enişte’ nin yardımıyla büyük bir yalandan kurtulan Namzet’i neler bekliyor?
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