Tour Of Antalya'nın kraliçe etabını Davide Piganzoli kazandı

Tour of Antalya´nın Kraliçe etabı olarak da adlandırılan 133.4 kilometrelik Kemer-Tahtalı tırmanış etabını Polti Kometa Takımı`ndan Davide Piganzoli 3 saat 33 dakika 03 saniye ile kazandı. Piganzoli bu sonuçla Genel Klasmanda birinciliğe yükseldi.

Saat 12.10´da Nötral starttan sonra gerçek start, Kemer Cumhuriyet Meydanı´ndan damalı bayrağın sallanmasıyla gerçekleşti ve 166 sporcu etaba başladı. Startın hemen ardından 2 kişilik bir kaçış grubuna daha sonra 9 sporcunun katılımıyla 11 bisikletçi, 12 saniye farkla önde pedal çevirmeye başladı. Phaselis tüneli bu şekilde geçildi. Ancak bu kaçış da fazla uzun sürmedi. Peloton her defasında tempo yükseltip kaçış gruplarını yakaladı.

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İLK TIRMANIŞ PRİMİNİ LUKAS MEILER ALDI

Etabın 48.2. kilometresinde ikinci kategori ilk tırmanış kapısı geçildi. Çizgiyi ilk geçen sporcu Vorarlberg takımından Lukas Meiler oldu. İkinciliği Beykoz Belediye Spor Takımından Petros Mengis, üçüncülüğü Corratec-Vini Fantini Takımından Alessandro Monaco elde etti. Bisikletçilerin saatteki hızı ortalama 36 kilometre olarak ölçüldü ve böylece kaçış grubu ile pelotonun kapıyı tahmini geçiş saati önceden belirlenen 13.28 olarak gerçekleşti.

TIMOTHY DUPONT YARIŞI BIRAKILDI

Etabın en önemli notları arasında ilk günkü etap galibi Tarteletto-Isorex takımından Timothy Dupont´un yarış dışı kalmasıydı. UCI hakem heyeti tarafından ihraç edilen Belçikalı sporcu ise herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak yarış içindeki bazı yabancı sporcuların Dupont için, "Out of Race" diye 3 kez bağırdıkları ortaya çıktı.