Tour Of Antalya'da Side-Antalya etabını Timothy Dupont kazandı

BEŞLİ GRUP FİRE VERDİ

Bu arada etabın başından beri beşli grubun içinde olan Kinan Takımı’ndan Thompson Lebas geride kalınca pelotona yakalandı ve öndeki grup 1 dakika 18 saniye farkla dört sporcu olarak pedal basmaya devam etti.

Kadriye mevkiine yaklaşılırken yağmur da etkisini kaybetti. Parkur bu kez kurudu ve pelotonda hızlanıp kaçış grubuna doğru gelmeye başladı ve zaman farkını 1 dakikaya kadar düşürdü.