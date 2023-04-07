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Toulouse, Fransa Kupası'nda adını finale yazdırdı

Toulouse, Annecy'yi 2-1 mağlup ederek Fransa Kupası finalinde Nantes'ın rakibi oldu

Giriş: 07.04.2023 - 00:58 | Güncelleme: ABONE OL
Toulouse, Fransa Kupası'nda adını finale yazdırdı
AA

Toulouse, Fransa Kupası'nda adını finale yazdırdı ve finalde Nantes'ın rakibi oldu.

Turnuvanın yarı finalinde, 2. Futbol Ligi (Ligue 2) ekibi Annecy, Ligue 1 takımlarından Toulouse'u konuk etti.

Fransa Kupası'ndaki ilk finaline çıkmak isteyen kulüpler arasındaki maçın ilk yarısı, Toulouse'tan Aboukhlal'ın 36 ve Annecy'den Bosetti'nin (penaltıdan) 45+4'üncü dakikadaki golleriyle 1-1 bitti.

Chaibi, 85. dakikada attığı golle Toulouse'un adını finale yazdırmasını sağladı.

Toulouse'un son şampiyon Nantes ile karşılaşacağı final maçı, 29 Nisan'da başkent Paris'teki Stade de France'ta oynanacak.

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