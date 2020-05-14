AA

İngiltere emniyetinden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Londra'daki Hadley Wood bölgesindeki eve gece yarısı giren maskeli ve bıçaklı iki hırsız, binlerce sterlin değerindeki mücevher ve saatleri çalarak kaçtı.

Olay sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde karantinada bulunan 24 yaşındaki Alli, sevgilisi Ruby Mae, üvey kardeşi Harry Hickford ve iki kişinin saldırganlarla yüzü yüze geldiği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, hırsızlarla Alli arasında arbede yaşandığı ve milli futbolcunun yumrukla yüzünden hafif şekilde yaralandığı iddia edildi.

Olayın ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan İngiliz milli futbolcu, "Mesajlarınız ve verdiğiniz destek için teşekkürler. Korkunç bir deneyim oldu ama hepimiz iyiyiz." ifadelerini kullandı.

Emniyet yetkilileri, 20'li yaşlardaki iki hırsızı bulabilmek için olayla ilgili soruşturma başlattı.