Antonio Conte yönetimindeki Tottenham sezona farklı galibiyetle başladı! Premier Lig'deki ilk hafta mücadelesinde Ralph Hasenhüttl'ın çalıştırdığı Southamptın'ı konuk eden Totte ham 12. dakiakda James Ward-Prowse'un golüyle geri düştü.

Mücadelede 21. dakika oynanırken Ryan Sessegnon sahne aldı ve skoru 1-1'e getirdi.

Dakikalar 31'i gösterirken bu kez Eric Dier sahne aldı ve Tottenham'ı 2-1 öne geçiren golü kaydetti. İlk 45 dakikayı ev sahibi 2-1 önde tamamladı.

Tottenham 60'arda üst üste iki gol buldu: 61'de Mohammed Salisu kendi ağlarını sarstı; 63'te ise Kulusevski maçın sonucunu söyledi: 4-1.