Tottenham, Sarr'ın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı
Tottenham, Senegalli orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr'ın sözleşmesini yeniledi
Giriş: 02.01.2024 - 19:43 Güncelleme: 02.01.2024 - 19:43
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Senegalli orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr'ın sözleşmesini yeniledi.
İşte Tottenham'ın açıklaması:
"Pape Matar Sarr'ın takımımızla ile 2030 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."
19 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Tottenham formasıyla 19 resmi maça çıkan Pape Sarr bu karşılaşmalarda 2 gol, asistlik skor katkısı sağladı.