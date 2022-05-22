Tottenham böylece Manchester City, Liverpool ve Chelsea'den sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan son takım olmayı başardı.

Norwich City ve Watford'dan sonra küme düşen son takım da Burnley oldu.

Konuk ettiği Newcastle United'a 2-1 yenilen Burnley, 35 puanda kaldı ve Leeds United'ın 3 puan arkasında 2. ligin (Championship) yolunu tuttu.