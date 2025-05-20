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        Haberler Bilgi Spor Tottenham-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi finali hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        Tottenham-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi finali hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. İki İngiliz ekibini karşıya getirecek dev final İspanya'nın Bilbao kentinde oynanacak. Avrupa Ligi finalinde, Tottenham üçüncü, Manchester United ise ikinci kez kupaya uzanan taraf olmak için karşı karşıya gelecek. San Mames Stadı'nda oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Avrupa Ligi finali Tottenham-Manchester United mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Tottenham-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi finali hangi kanalda?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 20:49 Güncelleme: 20.05.2025 - 20:49
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi'nde kupa sahibini buluyor... Rakiplerini eleyerek finale yükselme başarısı gösteren, Manchester United, Tottenham ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen organizasyonda 2 kez final oynayan Manchester United'ın 1 şampiyonluğu bulunurken, Tottenham ise 2 kez kupayı müzesine götürme şansını yakaladı. Peki, "Tottenham-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte detaylar...

        • 2

          TOTTENHAM-MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          UEFA Avrupa Ligi finali Tottenham-Manchester United maçı, 21 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.

        • 3

          AVRUPA LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA?

          San Mames Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          MANCHESTER UNITED 1'ER KEZ KAZANIP KAYBETTİ

          2009-2010 sezonundan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen organizasyonda 2 kez final oynayan Manchester United'ın 1 şampiyonluğu bulunuyor.

          2016-2017 sezonunda oynanan finalde Hollanda temsilcisi Ajax'ı 2-0'la geçen Manchester United, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü.

          Son yıllarda eski parlak günlerinin gerisinde kalan Manchester United, 2021 sezonunda oynanan finalde ise podyuma ikinci olarak çıktı.

          İspanyol ekibi Villarreal'le Polonya'da oynanan finalde karşılaşan İngiliz temsilcisi, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta kupayı kaybetti.

          Tarihi anların yaşandığı finali Villarreal, penaltılar sonucunda 11-10 kazanarak kupanın sahibi oldu.

        • 5

          AVRUPA'DA 1 KEZ RAKİP OLDULAR

          İspanya'da oynanacak finalde kupa için kozlarını paylaşacak iki İngiliz ekibi, bugüne kadar Avrupa kupalarında birbirlerine karşı 1 kez rakip oldu.

          1963-1964 sezonunda oynanan Kupa Galipleri Kupası'nın 1. turunda eşleşen İngilizlerin ilk maçını Tottenham 2-0 kazandı. Old Trafford'da oynanan rövanştan 4-1 galibiyetle ayrılan Manchester United, lacivert-beyazlı rakibini eleyerek turnuvanın dışına etti.

        • 6

          Şimdiye dek kupayı kazanan takımlar şöyle:

          7 kez: Sevilla (İspanya)

          3 kez: Juventus, Inter (İtalya), Liverpool (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya)

          2 kez: Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt (Almanya), Tottenham, Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Göteborg (İsveç), Parma (İtalya), Feyenoord (Hollanda), Porto (Portekiz)

          1 kez: Galatasaray (Türkiye), Anderlecht (Belçika), Ajax (Hollanda), Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Schalke 04 (Almanya), CSKA Moskova, Zenit (Rusya), Napoli, Atalanta (İtalya), PSV (Hollanda), Valencia, Villarreal (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Manchester United, Ipswich Town (İngiltere)

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